Взрыв в Монако: среди пострадавших — россияне и украинцы

BFMTV: при взрыве в Монако пострадали граждане России и Украины

Общество

Среди пострадавших при взрыве в Монако есть граждане России и Украины — об этом сообщает BFMTV со ссылкой на французскую полицию, пишет ТАСС.

По данным газеты Figaro, в результате мощного взрыва пострадали три человека; двое из них, по информации агентства AFP, находятся в тяжелом состоянии.

Предварительно установлено, что на записях камер видеонаблюдения зафиксирован человек, оставивший рюкзак у входной двери здания — в тот момент, когда туда заходили люди.

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