Среди пострадавших при взрыве в Монако есть граждане России и Украины — об этом сообщает BFMTV со ссылкой на французскую полицию, пишет ТАСС .

По данным газеты Figaro, в результате мощного взрыва пострадали три человека; двое из них, по информации агентства AFP, находятся в тяжелом состоянии.

Предварительно установлено, что на записях камер видеонаблюдения зафиксирован человек, оставивший рюкзак у входной двери здания — в тот момент, когда туда заходили люди.