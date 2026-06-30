Почти каждый пятый выпускник Рязани подтвердил высокий уровень знаний

Минувший пятничный вечер стал точкой невозврата для 2 663 рязанских одиннадцатиклассников — именно столько выпускников в этом году получили аттестаты о среднем общем образовании, простившись со школьной скамьей. Праздник выдался не только трогательным, но и рекордным по части интеллектуальных достижений: почти каждый пятый выпускник подтвердил свой высокий уровень знаний, а золотые и серебряные медали нашли 459 своих героев. Особенно впечатляет когорта медалистов: 271 выпускник удостоен золотой медали «За особые успехи в учении» — высшей награды, требующей безупречной академической истории на протяжении всех 11 лет, а еще 188 ребят подтвердили свой класс, получив серебряные медали. Об этом сообщает издание 7info .

Однако по-настоящему громким аккордом этого выпуска стали результаты ЕГЭ. 34 рязанских школьника превратили экзамены в настоящий триумф, набрав заветные 100 баллов по дисциплинам от физики до литературы. Примечательно, что в этот список вошли как традиционно сложные естественно-научные предметы вроде математики и химии, так и гуманитарные — русский язык и литература, что говорит о равномерно высоком уровне подготовки в разных школах города.

Теперь перед этими вчерашними школьниками открываются новые горизонты: поступление в вузы, выбор профессионального пути и постепенное вхождение во взрослую самостоятельную жизнь. Для большинства из них эти дни станут отсчетом нового этапа, где школьные отметки останутся в прошлом, а на первый план выйдут личные амбиции и упорный труд. Впрочем, показанный ими высокий уровень знаний дает все основания надеяться, что многие из них пополнят ряды лучших студентов страны.

Ранее сообщалось, что сдавшая ЕГЭ на 500 баллов школьница может поступить в МФТИ в Долгопрудном.