Миф о роскошной жизни в Таиланде за ₽50–60 тыс. опровергли

Эксперт Алексей Амбросов, управляющий директор туристического агентства опроверг миф о том, что в Таиланде можно жить на ₽50–60 тыс. в месяц «как богач», пишет « Газета.ru ». По его словам, такой бюджет соответствует лишь самому базовому сценарию — уровню жизни студента без достойного жилья.

На примере Пхукета, самого популярного у россиян региона, эксперт привел следующие расчеты: расходы одного человека без учета аренды составляют около 21 тыс. бат (₽48 тыс.) в месяц. Скромная квартира обойдется в ₽10–15 тыс., а комфортное жилье рядом с пляжем — от 20 тыс. бат (₽44 тыс.). Коммунальные платежи, в первую очередь за электричество (из‑за постоянной работы кондиционера), могут достигать 3–5 тыс. бат (₽6–11 тыс.). В высокий сезон (ноябрь — апрель) стоимость краткосрочной аренды вырастает в 2–3 раза.

Питание тоже требует существенного бюджета: если перекусы на рынке стоят недорого (60–100 бат), то при желании покупать европейские продукты, качественное мясо и сыр, а также ходить в рестораны, траты на еду доходят до 15–20 тыс. бат (₽33–44 тыс.) в месяц. Средний чек в приличном ресторане на двоих — около 1200 бат (₽2683), недорогой обед — порядка 150 бат (₽335).

Кроме того, в бюджет обычно не закладывают страховку, визовые расходы, транспорт, обновление техники и поездки домой.

По оценке Амбросова, для комфортной жизни одного человека на Пхукете стоит ориентироваться на ₽120–150 тыс. в месяц, для семьи сумма будет выше. «История про жизнь „как богач“ на ₽50–60 тыс. — это скорее красивая интернет‑легенда, чем реальность современного Пхукета», — резюмировал эксперт.