Аномальная жара в начале июля: прогноз синоптика

Синоптик Александр Голубев из Гидрометцентра России рассказал РИА Новости , какой будет погода в первые дни июля в Московском регионе.

В среду в столице ожидается солнечная погода без осадков и до +30 °C, а в четверг — переменная облачность и до +31 °C. Эти два дня станут самыми жаркими на неделе: уже с пятницы температура начнет снижаться, местами пройдут небольшие дожди.

По прогнозу Голубева, в целом июль в Москве будет теплым, а количество осадков — около нормы.