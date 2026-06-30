Телеведущий Дмитрий Дибров вновь оказался в центре светских хроник после инцидента в московском ночном клубе: артиста заметили в компании двух девушек, а чуть позже он упал и получил сотрясение. Этот случай мгновенно оброс слухами, особенно в свете предположений, что его избранница, нутрициолог Екатерина Гусева, якобы оставила ведущего, и он теперь ищет утешение на стороне. Впрочем, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с Общественной Службой Новостей поспешил пресечь домыслы, вступившись за коллегу с неожиданной горячностью.

Пригожин напомнил, что Дибров, несмотря на возраст, остается мужчиной в полном расцвете сил, который волен распоряжаться своей личной жизнью без оглядки на общественное мнение. Он подчеркнул, что ведущий не нарушает закон, не разрушает чужие семьи и не делает ничего предосудительного, а его интерес к молодым спутницам — это исключительно его право. Продюсер даже заметил, что молодежи стоило бы поучиться у Диброва его энергии и жизнелюбию, ведь стремление к любви и счастью не имеет возрастных ограничений.

В своем монологе продюсер прибег к классике, процитировав Пушкина и напомнив, что «любви все возрасты покорны», тем самым жестко осадив тех, кто пытается судить известного человека за его личный выбор. По сути, его позиция сводится к простому тезису: пока Дибров никому не причиняет зла, его право на романы и даже громкие клубные выходки — это его личное дело, и публике стоило бы переключить внимание на более значимые вещи. Так что слухи о драме, якобы развернувшейся из-за разрыва с Гусевой, для Пригожина — лишь повод напомнить о толерантности и уважении к личным границам публичных персон.

Ранее он заявил, что соцсети дали второе дыхание старым трекам.