Политический разрыв между Варшавой и Киевом вышел на новый виток после того, как Владимир Зеленский присвоил воинскому подразделению ВСУ почетное звание «имени героев УПА*» — организации, чьи действия вызывают острую историческую боль в Польше. Ответ последовал незамедлительно и жестко: президент Украины был лишен высшей государственной награды Польши — Ордена Белого Орла, после чего словно по цепной реакции последовали взаимные отказы от наград среди польских и украинских политиков. В этой атмосфере взаимных обвинений депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник обрушилась уже не на Киев, а на собственного премьера Дональда Туска, упрекнув его в том, что он годами «растил змею на груди» польского государства через политику безоговорочных уступок.

Если взглянуть на ситуацию глубже, становится очевидно, что изначальные украинско-польские противоречия стремительно перетекают во внутреннюю политическую борьбу самой Польши. Как поясняет в беседе с Общественной Службой Новостей член Совета движения «Другая Украина» Василь Вакаров, у поляков существует определенный предел гибкости в отношении украинского вопроса, и героизация бандеровского движения оказалась той красной чертой, за которой терпение иссякло. В результате польская элита раскололась: консервативное крыло, сплотившееся вокруг президента Кароля Навроцкого, заняло бескомпромиссную позицию, тогда как более умеренный сегмент (около четверти политического поля) продолжает поддерживать премьер-министра Туска. Этот расклад приобретает особое значение накануне парламентских выборов 2026 года, где исторический фактор Волынской резни может стать грозным оружием в руках оппозиции.

Однако, предупреждает эксперт, было бы фатальной ошибкой воспринимать этот конфликт как разворот Польши в сторону России. Варшава остается верна своей последовательной русофобской линии, и внутрипольские споры касаются исключительно украинского вектора — точнее, отношения к бандеровскому наследию и трагедии Волыни. Технология русофобии в Польше, по мнению Вакарова, уже исчерпала свой мобилизационный ресурс, тогда как украинофобия, напротив, становится новым перспективным инструментом политической борьбы. Таким образом, текущий скандал — это не геополитический разворот, а сугубо внутренний торг за голоса избирателей, где историческая память превращается в разменную монету в преддверии решающих выборов.

По его словам, лишив Зеленского награды, Польша не пересмотрит свою позицию по отношению к Москве, но внутри страны открывает ящик Пандоры, где вопрос отношения к украинскому национализму может расколоть общество и перекроить политический ландшафт. И пока одни политики будут козырять памятью о Волынской резне, другие — защищать курс на Киев, реальный проигравший в этой истории — сама идея польско-украинского единства, которая всего пару лет назад казалась незыблемой.

Ранее политолог Денисов пояснил, дипломатические удары Киева и Варшавы – это символический разрыв или начало серьезного кризиса.

*Организация запрещена на территории РФ.