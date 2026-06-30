Буланова раскрыла причину отказа от участия в «Последнем герое» — страх перед насекомыми

Певицу Татьяну Буланову годами осаждали предложения от продюсеров популярных экстремальных реалити, включая легендарного «Последнего героя», но каждый раз артистка находила повод для вежливого, но твердого отказа. В беседе с Общественной Службой Новостей она наконец раскрыла истинные причины своей принципиальной позиции, и они оказались куда прозаичнее, чем можно было предположить. Звезда честно призналась, что ее главный враг в этом вопросе — не физическая усталость и даже не конкуренция, а банальный, но абсолютно непреодолимый страх перед всем ползучим и летающим.

По словам Булановой, одна только мысль о тропических членистоногих, кишащих на необитаемых островах, повергает ее в ужас. Она категорически не представляет, как можно проглотить паука или жука ради выживания, спать на голой влажной земле и при этом еще умудряться бороться с соперниками за пищу и баллы. Певица подчеркнула, что ее внутренний мир и ценностные ориентиры слишком сильно привязаны к комфорту, и менять их ради острых ощущений она не намерена. Уютная постель, цивилизованная еда и отсутствие необходимости ловить ящериц для ужина — вот ее истинная стихия.

При этом Буланова отметила, что совершенно спокойно относится к таким шоу как зритель — наблюдать за приключениями других участников ей даже нравится. Однако пересекать тонкую грань между диванным экспертом и реальным выживальщиком она не готова категорически. Итог ее позиции прост и честен: мир реалити-экстрима — это не ее история, и никакой гонорар или популярность не заставят ее разменять личный психологический комфорт на сомнительные приключения в джунглях. Так что зрителям придется наслаждаться ее творчеством со сцены, а не на экране в образе голодающей Робинзон.

Ранее она вступилась за Ваню Дмитриенко после критики Лозы.