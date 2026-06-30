Ученый назвал вероятную причину Тунгусского феномена

Ученый Сергей Язев назвал наиболее вероятную версию падения Тунгусского космического тела: по его мнению, это мог быть фрагмент ледяного ядра кометы. Профессор Иркутского государственного университета и ведущий научный сотрудник Института солнечно‑земной физики СО РАН озвучил эту гипотезу в интервью ТАСС в Международный день астероида.