Ученый назвал вероятную причину Тунгусского феномена
Профессор Язев: взрыв Тунгусского космического тела произошел на высоте 6–8 км
Фото: [«Подмосковье сегодня»]
Ученый Сергей Язев назвал наиболее вероятную версию падения Тунгусского космического тела: по его мнению, это мог быть фрагмент ледяного ядра кометы. Профессор Иркутского государственного университета и ведущий научный сотрудник Института солнечно‑земной физики СО РАН озвучил эту гипотезу в интервью ТАСС в Международный день астероида.
По словам Язева, взрыв произошел на высоте 6–8 километров. Кометный фрагмент взрывообразно превратился в клуб водяного пара — этим объясняется отсутствие твердых осколков на земле. Ученый отметил, что остается множество гипотез о событии 118‑летней давности, но он придерживается именно этой, научно обоснованной версии.