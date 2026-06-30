В Рязанской области полиция провела масштабные рейды в выходные

Минувшие выходные в Рязанской области прошли под знаком тотальной полицейской проверки — сотрудники органов внутренних дел провели масштабные оперативно-профилактические рейды, охватившие сразу несколько чувствительных направлений. Основной упор был сделан на поддержание правопорядка, контроль за миграционными потоками и жесткое пресечение нелегального оборота спиртного. В результате двухдневного марафона на улицах Рязани и в областных районах были пресечены нарушения, совершенные 120 гражданами, а среди иностранцев выявлено 10 случаев несоблюдения миграционных правил, что свидетельствует о системной работе с приезжими. Об этом сообщает издание 7info .

Кроме того, полицейские активно проверяли оперативные базы розыска, и их усилия увенчались поимкой шести человек, находившихся в федеральном розыске за различные преступления. Но главным фронтом работы стал «сухой закон», который вступил в силу 27 июня в честь Международного дня студента. Зная по опыту, что не все торговые точки добросовестно относятся к региональным ограничениям, правоохранители провели точечные проверки магазинов и павильонов, и опасения подтвердились — по всему региону зафиксировано 10 фактов незаконной продажи алкоголя, а из оборота изъято 52 литра спиртных напитков, которые реализовывались вопреки запрету.

География нарушений оказалась обширной: в Рязани недобросовестных продавцов застали на улицах Пушкина, Качевской, Сельских Строителей и Культуры, а также на Касимовском шоссе и Первомайском проспекте. В районах — Михайловском, Рязанском, Шацком и Сасовском — картина повторилась, что говорит о системном характере проблемы, а не о единичных случаях. По каждому факту возбуждены административные производства, и нарушителям грозят серьезные штрафные санкции.

Итогом рейда стало не только изъятие контрафактного товара, но и четкий сигнал предпринимательскому сообществу: полиция продолжит держать руку на пульсе, особенно в праздничные и памятные даты. Профилактические мероприятия не прекратятся, а борьба с незаконной продажей спиртного останется приоритетом, поскольку, как показывает практика, игнорирование региональных ограничений носит массовый характер и требует постоянного контроля.

Ранее сообщалось, что семеро скрывавшихся преступников пойманы в ходе профилактического рейда в Рязани.