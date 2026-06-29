Мошенники используют три сценария: в Госдуме заявили, что анализ уголовных дел выявил неизменную схему обмана россиян
Депутат Немкин призвал развивать рефлекс скептицизма против телефонных аферистов
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Анализ уголовных дел за первое полугодие текущего года показал шокирующую закономерность: при всем разнообразии уловок мошенники используют крайне ограниченный набор психологических сценариев. Специалисты пришли к выводу, что практически все схемы — будь то звонки из «банка» о подозрительном переводе, предложения баснословного заработка на инвестициях или внезапные «выигрыши» — строятся на трех китах: страхе, жадности и слепом доверии к авторитету. Преступники виртуозно жонглируют деталями, подгоняя легенду под актуальную повестку, но базовая конструкция остается неизменной уже долгие годы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Депутат Госдумы Антон Немкин объясняет, что ключевая уязвимость человека кроется даже не в незнании конкретных схем, а в неумении вовремя распознать манипуляцию. Главные маркеры опасности всегда одни и те же: искусственное создание срочности, категорический запрет на совет с близкими, требование немедленных финансовых решений и просьбы о приватной информации. Мошенники постоянно оттачивают свою риторику, внедряя в нее упоминания о госорганах, искусственном интеллекте или новых цифровых сервисах, но их цель всегда одна — заставить человека действовать не думая, на рефлексах.
По его словам, особую тревогу вызывает то, как злоумышленники адаптируются к технологическому прогрессу. Сегодня они уже не просто просят перевести деньги, а предлагают установить «обновление безопасности», которое на деле оказывается программой удаленного доступа. Или создают фальшивые платформы для торговли криптовалютой, выглядящие точь-в-точь как настоящие биржи. Используя нейросети для генерации убедительных голосов и поддельных документов, они выводят свои спектакли на новый уровень, и поэтому цифровая грамотность сегодня становится таким же жизненно важным навыком, как умение вести семейный бюджет или переходить дорогу на зеленый свет.
Парламентарий подчеркнул, что лучший способ защиты — это внутренний рефлекс здорового скептицизма. Если собеседник требует сохранить разговор в тайне, торопит с решением и просит совершить любую операцию с деньгами или данными — это красный флаг, который должен включать тревогу мгновенно. Как отмечает Немкин, профилактика и информированность работают эффективнее любых законов, ведь преступление предотвратить на порядок легче, чем потом возвращать украденное. Развитие этого навыка критической оценки — единственная настоящая прививка от финансового мошенничества, способная устоять даже против самых изощренных сценариев злоумышленников.
Ранее он предупредил об опасности «молчаливых» вызовов.