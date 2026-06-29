Мошенники используют три сценария: в Госдуме заявили, что анализ уголовных дел выявил неизменную схему обмана россиян

Анализ уголовных дел за первое полугодие текущего года показал шокирующую закономерность: при всем разнообразии уловок мошенники используют крайне ограниченный набор психологических сценариев. Специалисты пришли к выводу, что практически все схемы — будь то звонки из «банка» о подозрительном переводе, предложения баснословного заработка на инвестициях или внезапные «выигрыши» — строятся на трех китах: страхе, жадности и слепом доверии к авторитету. Преступники виртуозно жонглируют деталями, подгоняя легенду под актуальную повестку, но базовая конструкция остается неизменной уже долгие годы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Депутат Госдумы Антон Немкин объясняет, что ключевая уязвимость человека кроется даже не в незнании конкретных схем, а в неумении вовремя распознать манипуляцию. Главные маркеры опасности всегда одни и те же: искусственное создание срочности, категорический запрет на совет с близкими, требование немедленных финансовых решений и просьбы о приватной информации. Мошенники постоянно оттачивают свою риторику, внедряя в нее упоминания о госорганах, искусственном интеллекте или новых цифровых сервисах, но их цель всегда одна — заставить человека действовать не думая, на рефлексах.

По его словам, особую тревогу вызывает то, как злоумышленники адаптируются к технологическому прогрессу. Сегодня они уже не просто просят перевести деньги, а предлагают установить «обновление безопасности», которое на деле оказывается программой удаленного доступа. Или создают фальшивые платформы для торговли криптовалютой, выглядящие точь-в-точь как настоящие биржи. Используя нейросети для генерации убедительных голосов и поддельных документов, они выводят свои спектакли на новый уровень, и поэтому цифровая грамотность сегодня становится таким же жизненно важным навыком, как умение вести семейный бюджет или переходить дорогу на зеленый свет.

Парламентарий подчеркнул, что лучший способ защиты — это внутренний рефлекс здорового скептицизма. Если собеседник требует сохранить разговор в тайне, торопит с решением и просит совершить любую операцию с деньгами или данными — это красный флаг, который должен включать тревогу мгновенно. Как отмечает Немкин, профилактика и информированность работают эффективнее любых законов, ведь преступление предотвратить на порядок легче, чем потом возвращать украденное. Развитие этого навыка критической оценки — единственная настоящая прививка от финансового мошенничества, способная устоять даже против самых изощренных сценариев злоумышленников.

Ранее он предупредил об опасности «молчаливых» вызовов.