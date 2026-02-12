Экс-нападающий «Спартака» возвращается в РПЛ

По его данным, футболист сборной Ямайки перейдет в «Сочи» из мексиканской «Тихуаны» на правах аренды. Южане получат право выкупа мощного центрфорварда, если сохраняет место в РПЛ.

«Спартак» приобрел Николсона в 2022 году у бельгийского «Шарлеруа» за €8 млн. Трансфер нельзя назвать удачным. Нападающий, хоть и забил 16 мячей в 57 матчах за красно-белых, так и не стал твердым игроком основы. Николсон уходил в аренду во французский «Клермон», а зимой 2025 года был продан в «Тихуану» за €1,6 млн. В Мексике нападающий также не блеснул — 2+4 в 21 матче.

«Сочи» занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав лишь девять очков в 18 матчах. Отставание от зоны стыковых матчей составляет пять пунктов.

