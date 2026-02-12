В Турции предупредили «Зенит» о дисциплинарных проблемах с Дураном

Турецкий журналист Ахмет Полат рассказал порталу «Евро-Футбол.Ру» о том, какие проблемы могут возникнуть у «Зенита» после трансфера нападающего Джона Дурана.

Петербургский клуб арендовал 22-летнего колумбийца у «Аль-Насра» до конца сезона за €2,75 млн. Первую половину сезона форвард также провел в аренде, выступая за «Фенербахче».

По словам источника, в «Фенербахче» Дуран поначалу произвел сильное впечатление и быстро влюбил в себя болельщиков. Однако вскоре вскрылись серьезные проблемы с дисциплиной у игрока. В частности, он опаздывал на тренировки.

Полат указал, что президент клуба неоднократно разговаривал с Дураном, но футболист так и не смог переменить свое отношение к работе. До этого проблемы с дисциплиной у Дурана были и в «Аль-Насре».

«Трудно предсказать, как развернется этот новый путь», — констатировал журналист.

