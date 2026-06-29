Нападающий Кокорин поделился планами о дальнейшей карьере

Известный российский нападающий Александр Кокорин в интервью «СЭ» поделился планами о дальнейшей карьере. Футболист заявил, что в настоящее время отдыхает и еще никакого решения не принял.

При этом 35-летний форвард отметил, что его появление в каком-либо российском клубе маловероятно.

«Не рассматриваю РПЛ для продолжения карьеры. Почему? Не хочу. Из тех клубов, где бы я хотел играть в России, предложений нет, а в другие я не планирую. За выживание бороться я не хочу», — сказал Кокорин.

Нападающий остался без клуба после истечения контракта с кипрским «Арисом», за который он выступал с 2022 года.

Ранее гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что планирует встретиться с Кокориным, чтобы обсудить его возможный переход в клуб из Дагестана.