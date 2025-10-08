Экс-тренер Серены Уильямс предрек, что Андреева станет первой ракеткой мира

Пятая ракетка мира в своем стартовом матче на турнире уступила немке Лауре Зигемунд, занимающей 57-е место в рейтинге, — 7:6, 3:6, 3:6. Андреева допустила 15 двойных ошибок и несколько раз после неудачных розыгрышей пускалась в слезы.

«Андреева настолько конкурентоспособна, что иногда из-за этого срывается. Ей всего 18, но она просто ненавидит проигрывать. Мирра создана для великих побед, и этот характер со временем станет ее лучшим союзником. Русский кролик, без сомнения, в итоге станет номером один», — написал Макки в соцсетях.

В 2025 году Мирра Андреева выиграла два тысячника, но временами не могла совладать с нервами. Так, на «Ролан Гаррос» она проиграла малоизвестной француженке Лоис Буассон из-за давления парижской публики.