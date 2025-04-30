Экс-тренер ЦСКА Воробьев прокомментировал допинг у двух хоккеистов клуба

У нападающего Владислава Каменева и защитника Никиты Седова был обнаружен мельдоний. Концентрация запрещенного вещества в их пробах более чем в четыре раза выше установленного порога.

Тренер пожелал игрокам терпения, чтобы справиться с ситуацией.

«Эти два парня — последние, на кого можно было бы подумать, что они принимают запрещенные медпрепараты. Седов вообще практикует раздельное питание и ложится спать по часам. Очень сложный вопрос, как и откуда к ребятам это прилетело. Мельдоний никак не помогает в хоккее», — заявил Воробьев.

29 апреля руководство ЦСКА отправило в отставку весь тренерский штаб во главе с Ильей Воробьевым из-за невыполнения тренерской задачи. Армейцы проиграли в первом раунде плей-офф минскому «Динамо».

Воробьев был самым высокооплачиваемым тренером в КХЛ.