Муж поддержит Трусову на этапе Гран-при в США

Макар Игнатов прилетел в США поддержать Александру Трусову на этапе Гран-при

Культура и спорт

Фото: [соцсети Александры Трусовой]

Фигурист Макар Игнатов прилетел в США поддержать свою супругу Александру Игнатову (Трусову) на этапе Гран-при ISU. Спортсмены опубликовали видео встречи в соцсетях.

Макар подхватил на руки Александру с сыном Мишей и закружил. Фигуристка с ребенком прилетела в Америку раньше — прямиком из Китая. В Шэньчжэне Трусова выступила на своем первом этапе Гран-при и заняла второе место, уступив японке Моне Чиба.

В американском Эверетте основными соперницами Трусовой будут россиянка Аделия Петросян, которая дебютирует на Гран-при, японка Ами Накаи, представительница Казахстана Софья Самоделкина.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал о шансах российских фигуристов пробиться на финал Гран-при ISU.

Читайте также

«Мне нужно было сосредоточиться на репетициях»: Пелагея призналась, что переехала от дочери в отель

«Мне нужно было сосредоточиться на репетициях»: Пелагея призналась, что переехала от дочери в отель

На 75-м году жизни умерла Туки Смит, экс-возлюбленная Роберта Де Ниро

На 75-м году жизни умерла Туки Смит, экс-возлюбленная Роберта Де Ниро

Максим Дрозд восхитил фанатов фотографиями с 16-летней дочерью

Максим Дрозд восхитил фанатов фотографиями с 16-летней дочерью

«Только одно правило»: Шепелев рассказал о принципах воспитания сына от Фриске

«Только одно правило»: Шепелев рассказал о принципах воспитания сына от Фриске

Алана Мамаева обвинила Надежду Санько в измене с Павлом Мамаевым

Алана Мамаева обвинила Надежду Санько в измене с Павлом Мамаевым

Экс-солистка «ВИА Гры» Вера Брежнева показала откровенный снимок в кровати

Экс-солистка «ВИА Гры» Вера Брежнева показала откровенный снимок в кровати

Звезда «Комбинации» Уколова показала откровенный снимок из бани

Звезда «Комбинации» Уколова показала откровенный снимок из бани

«Я давно перестала следить за цифрами»: Тимати организовал матери отдых на Мальдивах по случаю дня рождения

«Я давно перестала следить за цифрами»: Тимати организовал матери отдых на Мальдивах по случаю дня рождения

Японка Моне Чиба победила Трусову на Гран-при и подверглась хейту со стороны болельщиков

Японка Моне Чиба победила Трусову на Гран-при и подверглась хейту со стороны болельщиков

В Павловском Посаде стартовал сезон футзала 2026: расписание матчей и составы лиг уже определены

В Павловском Посаде стартовал сезон футзала 2026: расписание матчей и составы лиг уже определены

Комика Рассела Брэнда признали виновным в сексуальных преступлениях против фанаток и журналисток

Комика Рассела Брэнда признали виновным в сексуальных преступлениях против фанаток и журналисток

Рэдклифф отказался давать советы новому Гарри Поттеру и объяснил, почему не включит сериал

Добавьте mosregtoday.ru в избранное