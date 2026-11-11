Муж поддержит Трусову на этапе Гран-при в США

Фигурист Макар Игнатов прилетел в США поддержать свою супругу Александру Игнатову (Трусову) на этапе Гран-при ISU. Спортсмены опубликовали видео встречи в соцсетях.

Макар подхватил на руки Александру с сыном Мишей и закружил. Фигуристка с ребенком прилетела в Америку раньше — прямиком из Китая. В Шэньчжэне Трусова выступила на своем первом этапе Гран-при и заняла второе место, уступив японке Моне Чиба.

В американском Эверетте основными соперницами Трусовой будут россиянка Аделия Петросян, которая дебютирует на Гран-при, японка Ами Накаи, представительница Казахстана Софья Самоделкина.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал о шансах российских фигуристов пробиться на финал Гран-при ISU.