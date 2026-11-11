В Московской области прошли публичные слушания по проекту бюджета региона на 2027–2029 годы

В Подмосковье прошли публичные слушания по проекту регионального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов Московской области.

Сумма доходов в 2027 году ожидается в размере 1 трлн 229 млрд рублей, расходов — в размере 1 трлн 287 млрд рублей. Дефицит составит 58 млрд рублей.

Объем налоговых и неналоговых поступлений в 2027 году прогнозируется на уровне 1 трлн 159 млрд рублей. По НДФЛ поступит 527 млрд рублей. От налога на прибыль организаций — 311 млрд рублей.

На реализацию государственных программ за счет областного бюджета в 2027 году заложили свыше 1,2 трлн рублей, в том числе 184 млрд рублей — на программу «Образование Подмосковья» и 178 млрд рублей — на программу «Здравоохранение Подмосковья».

Еще 174 млрд рублей предусмотрели на программу социальной защиты населения, 163 млрд рублей — на развитие дорожно-транспортного комплекса, 103 млрд рублей — на строительство и капремонт социальных объектов, 81 млрд рублей — на развитие инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности.