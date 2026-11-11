Ремонт дорожных знаков провели на региональной сети в 16 округах Подмосковья

Ремонт дорожных знаков провели на региональной сети дорог в 16 округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Объекты привели в порядок на дорогах в Красногорске, Королеве, Балашихе, Реутове, Жуковском, Раменском, Лобне, Пушкино, Кашире, Лосино-Петровском, Орехово-Зуево, Серпухове, Дмитрове, Люберцах, Мытищах, Истре.

К примеру, отремонтировали знаки на улице Кирова в Красногорске, на Транспортной улице в Реутове, на улице Электрификации в Раменском, в Центральном проезде и на улице Дзержинского в Ивантеевке Пушкинского округа, на Советской улице в пгт Деденево Дмитровского округа, на Большом Кореневском шоссе в пгт Малаховка в Люберцах.

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