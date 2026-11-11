Основные направления развития института общественного контроля назвали в рамках конгресса наблюдателей

Всероссийский конгресс наблюдателей прошел в Москве на площадке Общественной палаты РФ. Мероприятие длилось два дня. В нем приняли участие представители 89 регионов России.

Организатором конгресса выступили общероссийское общественное движение «Корпус „За чистые выборы“ совместно с Общественной палатой РФ и Ассоциацией „Независимый общественный мониторинг“.

Участниками стали общественные наблюдатели, юристы, политологи и эксперты в сфере избирательного права. В ходе мероприятия они обсудили результаты завершившихся избирательных кампаний, а также определили ключевые направления развития института общественного контроля. Как было отмечено в ходе обсуждения, выборы прошли без нарушений благодаря комплексному мониторингу на всех этапах голосования.

По словам сопредседателя Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием, исполнительного директора Ассоциации НОМ Алексея Пескова, тотальный контроль подразумевает работу на избирательных участках, присутствие в ТИК, видеонаблюдение и работу центров общественного наблюдения.

Председатель Ассоциации НОМ, член СПЧ Александр Брод отметил, что выборы демонстрируют зрелость общества и политических сил. Он добавил, что все предложения, озвученные на конгрессе, будут включены в новый итоговый доклад ассоциации.

Председатель комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан Максим Григорьев и эксперт НОМ, член Общественной палаты РФ Владимир Шаповалов отметили практическую ориентированность представленных инициатив и важность внедрения общественного контроля в различные сферы.

Ответственный секретарь СПЧ, сопредседатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Точенов заявил, что объединение опыта участников поможет выстроить траекторию развития института общественного контроля.

Член Общественной палаты РФ, эксперт НОМ Светлана Замарацкая отметила высокий уровень подготовки участников и сравнила собравшихся с научным советом будущего Университета российского наблюдателя.

Участники конгресса оказались едины в оценке: именно тотальный контроль и наблюдение не позволили допустить нарушений на прошедших выборах.