Экс-участница Comedy Woman Надежда Сысоева готовится к свадьбе

25-летний блогер Коля Безопасность (настоящее имя — Николай Гололобов) намерен сделать предложение своей возлюбленной, 41-летней актрисе и бывшей участнице Comedy Woman Надежде Сысоевой, сообщает Леди.Mail. Молодой человек накануне сам рассказал о своих планах журналисту Олегу Пилягину. По словам Николая, «заветное колечко» его любимая получит уже в этом году.

Блогер отметил, что не планирует откладывать предложение. Он признался, что очень привязан к своей избраннице.

Пара начала встречаться не так давно, но их отношения стремительно развиваются. В марте 2026 года Надежда впервые показала молодого человека, и с тех пор они не скрывают свой роман.

Стоит отметить, что незадолго до этого Надежда намекнула на возможную беременность. В личном блоге она опубликовала видео с интригующей подписью: «Так неловко одеваться откровенно. А вдруг это последнее лето, когда я не беременна?»

