Бывший возлюбленный Бузовой связал себя узами брака

Бывший возлюбленный известной телеведущей и певицы Ольги Бузовой, бизнесмен Тимофей Майоров, связал себя узами брака, сообщает Super.ru. Избранницей бизнесмена стала девушка по имени Алиса. Торжественная церемония бракосочетания прошла в Подмосковье, в элитном ЗАГСе Barvikha Luxury Village. Место для столь важного события выбрано не случайно: комплекс давно считается одним из самых престижных для проведения свадеб.

Алиса появилась на регистрации в элегантном белом платье без рукавов. Главный акцент наряда — высокий ворот, который был щедро украшен стразами. Образ дополнили серебристые босоножки на высокой шпильке, естественный макияж и легкие локоны. Выбор невесты пал на скромный, но очень женственный вариант.

Майоров, в свою очередь, выбрал классику: черный костюм и белую рубашку. От галстука мужчина отказался.

Особенно трогательной церемония стала из-за присутствия питомца пары — собаки породы шелти по кличке Лимончелло. Лохматый гость явно чувствовал себя своим.

Напомним, что ранее сама Ольга Бузова публично обращалась к Майорову и назвала его «идеальным бывшим». Что ж, теперь идеальный бывший обрел новую семейную жизнь.

Ранее Анастасия Костенко призналась, что была любовницей Дмитрия Тарасова, когда он был женат на Ольге Бузовой.