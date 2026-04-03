Стало известно, какой недвижимостью в России и за границей владеет экс-ведущая «Дома 2» Бородина

Экс-телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина владеет солидным портфелем недвижимости в Москве и за рубежом, сообщает Teleprogramma.org со ссылкой на телеграм-канал «Звездач».

Среди объектов — квартира в Кунцево за 15 млн рублей, апартаменты в ЖК «Династия» (32 млн млн рублей), жилье на Кутузовском проспекте (230 млн рублей), квартира на Фрунзенской набережной (45 млн рублей), загородная резиденция (70 млн рублей) и строящаяся квартира в Дубае (40 млн рублей).

Автопарк Бородиной также впечатляет: совокупная стоимость машин — около 100 млн рублей. В гараже телеведущей есть Range Rover 2023 года, Rolls-Royce Ghost 2021-го, Mercedes-Benz V300D 2022-го и Mercedes-Benz G-Class стоимостью 35 млн рублей. При этом за последний год на нее выписали 264 штрафа на общую сумму 280 тыс. рублей.

По информации источника, основной бизнес Ксении ведется через ИП, которое охватывает 32 направления: от индустрии развлечений и творчества до общественного питания, рекламы, недвижимости, бьюти-услуг и консалтинга.

Однако главный доход, около 30 млн рублей в 2024 году, ей принесла монетизация в социальных сетях. У Бородиной также зарегистрированы товарные знаки «Ксения Бородина» и Ksenia Borodina Beauty.

Ранее сообщалось, что телеведущая Ольга Шелест продала элитное жилье в Москве и обосновалась в США.