«Сразу в быт, а не в конфетно-букетный период»: Пинчук считает совместную жизнь лучшей проверкой отношений

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук поделилась взглядами на отношения. Она считает, что совместная жизнь — лучшая проверка чувств, передает Super. Она отказалась от длительного конфетно-букетного периода, так как предпочла сразу начинать жить с новым возлюбленным, чтобы не терять время и сразу понять, подходит ли человек для серьезных отношений.

Пинчук уверена, что повседневная жизнь помогает быстрее увидеть, как партнер ведет себя в быту и семейной жизни.

«Лучше сразу все увидеть, чем встречаться годами, а потом столкнуться с проблемами», — считает она.

При этом Ирина подчеркивает, что никто не вправе устанавливать универсальные правила для всех. Каждый должен решать, когда делать следующий шаг, исходя из своих обстоятельств.

После развода Пинчук четко понимала, чего хочет от новых отношений. Она не собиралась тратить время на краткосрочные встречи. Как сама отметила экс-участница реалити-шоу, ей нужен был человек с таким же взглядом на жизнь.

Ранее сообщалось, что Екатерина Шкуро и Ирина Пинчук стали победителями шоу «Сокровища императора».