Экс-вратарь «Динамо» Шунин отказался от покупки дома по соседству с Акинфеевым

Бывший голкипер «Динамо» Антон Шунин от покупки дома в центре Москвы, когда узнал, что по соседству находится дом вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, сообщил телеграм-канал «Mash на спорте».

Шунин рассматривал возможность покупки дома в комплексе элитной недвижимости «Камео» на Долгоруковой улице (возле станции метро «Новослободская»). Стоимость дома в комплексе начинается от 400 млн руб. В цену входят несколько сотен квадратов жилого помещения, личный сад, патио, подземный паркинг и другие атрибуты роскоши.

По данным канала, еще на этапе строительства дом в «Камео» прибрел Игорь Акинфеев — в качестве инвестиции. Вратарь ЦСКА в нем не жил, поскольку от центра неудобно добираться до армейской базы.

Сообщается, что Шунин мгновенно оказался от покупки, узнав, кто у него будет в соседях. Со слов риелторов, бывший кипер «Динамо» заявил, что нашел вариант получше.

Антон Шунин бессменно выступал за «Динамо» с 2007 года. Прошлым летом бело-голубые объявили об уходе голкипера в связи с истечением срока контракта. 38-летний футболист официально не объявлял о завершении карьеры.

Ранее стало известно, что норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд собирается покинуть клуб.