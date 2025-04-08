Холанд собрался уйти из «Манчестер Сити», несмотря на контракт до 2034 года

По мнению издания, английскому клубу сложно будет удержать форварда, даже несмотря на контракт до 2034 года, который норвежец подписал в январе.

Нападающего разочаровали последние результаты «Ман Сити», поэтому он хочет сменить обстановку. За развитием ситуации внимательно следят «Бавария» и ПСЖ.

24-летний Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. За это время он провел 138 матчей за клуб в официальных турнирах и наколотил 120 мячей. В составе клуба он дважды выиграл Английскую премьер-лигу, становясь лучшим бомбардиром турнира, а также Лигу чемпионов.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 200 млн евро.

Ранее сообщалось, что бразильский легионер «Зенита» Густаво Мантуан задумал вернуться на родину.