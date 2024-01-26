Эксперт по туризму Ансталь определила причину роста интереса жителей РФ к северокорейскому горнолыжному курорту
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По словам тревел-блогера Наталии Ансталь, инфраструктура горнолыжного курорта Масикрён в Северной Корее не уступает европейской, при этом сами трассы подойдут и для начинающих, и профессионалов. Об этом сообщает NEWS.ru.
Она добавила, что данный курорт расположен недалеко от Пхеньяна, в связи с чем привлекает большое количество путешественников из России.
По мнению эксперта, на территории курорта расположено множество инфраструктуры.