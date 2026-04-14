Эксперт раскритиковал латиноамериканские трансферы ЦСКА

Футбольный функционер Тимур Лепсая в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» раскритиковал трансферы московского ЦСКА из Южной Америки.

В этом сезоне состав команды пополнили аргентинцы Лионель Верде и Рамиро Ди Лусиано, колумбиец Даниэль Руис, а также бразильцы Жоао Виктор, Энрике Кармо и Матеус Алвес. В матче 24-го тура РПЛ в стартовом составе против «Сочи» (0:1) из них только Жоао Виктор вышел в стартовом составе.

По мнению Лепсая, в ЦСКА в последние годы отсутствует какая-либо спортивная стратегия.

«Ну посмотрите, что происходит, ребята. Ну вообще непонятно. Я, человек, изучающий 20 лет латиноамериканский рынок, когда вижу те трансферы, у меня волосы становятся дыбом, представляешь? А у меня их нет», — сказал Лепсая.

ЦСКА неудачно начал весеннюю часть чемпионата, проиграв четыре матча из шести. Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что летом армейцы планируют назначить нового главного тренера. Им может стать Леонид Слуцкий или Марцел Личка.