Мать засудила школу за травлю ребенка во Владивостоке и выиграла 95 тысяч
Жительница Владивостока взыскала деньги за травлю ребенка в школе
Жительница Владивостока добилась через суд выплаты 80 тысяч рублей за систематическую травлю своего ребенка в школе. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Приморского края Елена Оленева.
По ее словам, одноклассники длительное время подвергали девочку издевательствам. Мать неоднократно обращалась к классному руководителю, однако школа не оказала необходимой поддержки. В результате ребенок был вынужден перевестись в другое учебное заведение.
«Решением суда с учебного учреждения в пользу несовершеннолетнего ребёнка в лице законного представителя взыскана компенсация морального вреда в размере 80 тысяч рублей, а также в пользу матери взысканы судебные расходы в размере 15 тысяч рублей», – сказала Оленева.
Ранее психолог Гусева заявила, что ребенок становится жертвой буллинга из-за игнора взрослых.