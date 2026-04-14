Гурцкая предположил, кто возглавит ЦСКА в следующем сезоне

ЦСКА весной проиграл четыре из шести матчей в РПЛ, несмотря на мощное усиление состава в зимнее трансферное окно. Инсайдер Иван Карпов сообщил, что до конца сезона ЦСКА не уволит швейцарца из-за необходимости выплачивать огромную неустойку, но с нового сезона будет искать нового тренера.

«ЦСКА летом пойдет другим путем. Может быть, они хотели бы Слуцкого, но я не думаю, что это получится. Второй вариант — Марцел Личка. Звучат эти две фамилии», — сказал Гурцкая.

При этом он подчеркнул, что уговорить Слуцкого будет очень тяжело.

Леонид Слуцкий с декабря 2023 года возглавляет «Шанхай Шэньхуа». Его контракт с китайским клубом рассчитан до конца 2027 года. Бывший тренер «Оренбурга» и «Динамо» Марцел Личка остается без работы после увольнения из турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк».