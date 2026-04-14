Гепатолог предупредила туристов о скрытой опасности майонеза с узбекским пловом

Врач-гепатолог Татьяна Васильева в беседе с РИА Новости предостерегла российских путешественников, собирающихся в Среднюю Азию: салаты с майонезом — плохая пара к плову. Ранее в сервисе «Авиасейлс» сообщили, что Узбекистан лидирует среди направлений на майские праздники.

По словам эксперта, к традиционному блюду подают только ачик-чучук (салат из помидоров), зеленый чай и простую лепешку.

«Никаких салатов с майонезом, ничего подобного быть не должно», — подчеркнула Васильева.

Плов сам по себе жирный (бараний курдюк, растительное масло), а майонез резко повышает калорийность и перегружает поджелудочную железу с печенью. Гепатолог советует внимательно выбирать заведения и учитывать состояние своего желудочно-кишечного тракта.

Стандартная порция плова в Узбекистане — 250–400 граммов, цена — 35–60 тысяч сумов (3–5 долларов). На семейных торжествах блюдо подают в первой половине дня, в ресторанах и городах — в любое время.

