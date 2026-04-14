Онколог Черемушкин назвал симптомы глиобластомы, которая убила Заворотнюк и Фриске

Редкая и крайне агрессивная форма рака — глиобластома — стала причиной гибели актрисы Анастасии Заворотнюк и певицы Жанны Фриске. О том, на какие симптомы стоит обратить внимание, в интервью aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.

По словам специалиста, чаще всего это заболевание обнаруживают совершенно случайно. Поводом для беспокойства и обращения к врачу могут служить резкое падение качества зрения, ухудшение слуха, потеря обоняния, интенсивные головные боли или нарушение координации движений.

«Подобные симптомы квалифицируют как возможные проявления воздействия на головной мозг. Терапевт или невролог при соответствующих жалобах могут направить на МРТ с контрастом для подтверждения диагноза», — пояснил эксперт.

Черемушкин добавил, что на ранних этапах глиобластому чаще выявляют у людей в возрасте 30–40 лет. Для них такие проблемы, как внезапное ухудшение зрения, слуха или шаткость походки, становятся неожиданностью и заставляют быстрее обратиться к медикам. При этом пик заболеваемости приходится на пожилой возраст — 60–70 лет. У пожилых людей симптоматика часто смазывается из-за естественных возрастных изменений, поэтому болезнь диагностируют позже.

