Атака БПЛА на Брянскую, Орловскую, Курскую области 14 апреля 2026: что известно

В ночь на 14 апреля 2026 года украинские формирования предприняли очередную попытку массированной атаки беспилотниками по территории Российской Федерации. По данным Министерства обороны РФ, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено пятьдесят два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Наибольшее количество дронов — 33 — сбито над территорией Брянской области. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, 26 из них относились к реактивному типу, пострадавших и разрушений нет. Еще десять беспилотников уничтожено над Орловской областью, по три — над Курской и Тульской, два — над Калужской и один — над Белгородской.

Режимы опасности и ограничения

Помимо непосредственного уничтожения дронов, в ряде регионов объявлялся режим «Беспилотная опасность». В Ивановской области в 03:04 ночи 14 апреля Оперштаб региона объявил об угрозе атаки БПЛА, система предупреждения была приведена в действие. В Воронежской области в 01:21 губернатор Александр Гусев сообщил об опасности атаки беспилотников у границ региона и призвал жителей сохранять спокойствие.

Из-за угрозы с воздуха Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижнего Новгорода и Калуги. В ведомстве подчеркнули, что меры предприняты исключительно для обеспечения безопасности полетов.

Пострадавшие и разрушения

Не обошлось без последствий на земле. Наиболее серьезно пострадала Белгородская область. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, беспилотники атаковали три муниципалитета: Шебекинский, Грайворонский и Белгородский округа.

В городе Шебекино в результате детонации дрона женщина получила баротравму, ей оказали необходимую помощь в городской больнице номер два Белгорода, дальнейшее лечение продолжится амбулаторно. Кроме того, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и автотранспорта. В селе Максимовка повреждены остекление торгового объекта и легковой автомобиль. В селе Белянка поврежден частный дом. В городе Грайворон осколками посечены фасад административного здания сельхозпредприятия и два легковых автомобиля.

Удар по энергообъекту в Запорожской области

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил об ударе беспилотника по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. Часть оборудования получила повреждения, оперативные службы вместе с энергетиками проводят восстановительные работы. Рогов охарактеризовал текущую обстановку как «высокую дроновую активность».

Контекст: завершение пасхального перемирия

Стоит отметить, что ночные атаки происходят на фоне завершения пасхального перемирия, которое действовало с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля. В Минобороны РФ заявили, что украинская сторона нарушала режим тишины, а всего за неделю российские силы ПВО перехватили и уничтожили не менее 2019 украинских беспилотников.

Как действовать при обнаружении БПЛА

При появлении беспилотного летательного аппарата необходимо немедленно сообщить по номеру сто двенадцать. Категорически запрещается пользоваться мобильной связью вблизи объекта, а также пытаться самостоятельно сбить или повредить дрон. Следует найти укрытие и дождаться прибытия специалистов.