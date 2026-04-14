«Из 100 детей 16 умирают». В России зафиксирован резкий скачок менингококковой инфекции

В России растет заболеваемость менингококковой инфекцией. Особенно уязвимы дети до года и подростки.

На форуме по иммунопрофилактике, организованном Всероссийским союзом пациентов, главный внештатный специалист Минздрава по инфекциям у детей, академик РАН Юрий Лобзин заявил о необходимости массовой вакцинации.

Официальная летальность от болезни достигает 16%.

«Из выживших, кого удалось спасти, инвалидизирующие последствия — 28 процентов», — подчеркнул эксперт.

Инфекция поражает нервную и костную системы.

В постпандемический период, по словам академика, наблюдается устойчивый рост заболеваемости. Даже в Москве, где календарь прививок шире (17 инфекций против 12 в среднем по РФ), фиксируется четкое ухудшение ситуации.

В группе риска — дети до пяти лет, подростки, молодежь и люди старше 65 лет. Лобзин привел трагический пример: двухлетнего ребенка спасли, но ценой ампутации обеих ног. Лечение обошлось в 20 миллионов рублей. Академик призвал сравнить эти затраты со стоимостью профилактической вакцинации.

