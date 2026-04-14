ПСЖ обдумывает покупку нового вратаря

ПСЖ ведет поиски нового голкипера и в ближайшее трансферное окно может приобрести Барта Вербрюггена из английского «Брайтона», пишет Yahoo Sports.

В клубе признают неудача с трансфером Люка Шевалье, который проиграл конкуренцию Матвею Сафонову, но и россиянина первым номером в ПСЖ отказываются признавать. По крайней мере, в долгосрочной перспективе.

23-летний Барт Вербрюгген считается одним из самых перспективных голкиперов мира. Портал Transfermarkt оценивает голландца в €40 млн, его контракт с «Брайтоном» рассчитан до 2028 года. В 32 матчах АПЛ Вербрюгген пропустил 37 мячей, восемь раз отстояв на ноль.

Матвей Сафонов выступает за ПСЖ с 2024 года. В нынешнем сезоне он провал 18 матчей за клуб во всех турнирах, пропустил 18 мячей и восемь раз сыграл на ноль.

