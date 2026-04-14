«Примчались быстро и потушили»: пассажиры трамвая в Осинниках чуть не вдохнули едкий дым вместо воздуха

Утренний рейс трамвая в Осинниках едва не обернулся бедой. Пассажиры вагона, следовавшего по маршруту «Южная-РМЗ», вместо свежего воздуха чуть не вдохнули едкий дым. Инцидент произошел прямо на улице Ленина — в какой-то момент состав начал дымиться. Подробностями происшествия в своих социальных сетях оперативно поделился новоиспеченный глава города Максим Либер, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации мэра, никто из находившихся поблизости людей в результате инцидента не пострадал. Сигнал о неполадке сработал оперативно, и на место сразу же выдвинулись экстренные службы. Пожарные прибыли быстро и сумели ликвидировать задымление еще до того, как дым успел перерасти в открытое пламя.

По данным издания, подобные случаи на электротранспорте случаются нечасто. Для сравнения: осенью 2025 года задымление фиксировали в кемеровском трамвае. А в 2024-м и вовсе писали о полноценном пожаре. Что касается Осинников, то здесь возгораний и даже задымлений не регистрировали давно.

