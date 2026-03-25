Эксперты назвали Плющенко лучшим фигуристом России XXI века

Каждый из 25 участников опроса называл 10 фигуристов. За первое место начислялось 10 баллов, за второе — 9 и так далее.

Победителем опроса стал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Евгений Плющенко, набравший 224 балла. Он опередил своего давнего соперника олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира Алексея Ягудина (179). Занятно, что на льду на крупнейших соревнованиях в очном споре чаще побеждал Ягудин. Он обыграл Плющенко на чемпионате мира 2000 года и на Олимпиаде 2002 года. Плющенко был сильнее Ягудина на чемпионате мира 2001 года.

Карьеры у двух легенд фигурного катания сложились по-разному. Ягудин после победы на Олимпиаде ушел из профессиональной фигурки в 22 года. Плющенко же выступал очень долго — в его карьере были четыре Олимпиады, все с медалями. Вероятно, этот факт и предопределил позицию экспертов.

Третье место заняла пара Татьяна Волосожар и Максим Траньков (152), двукратные олимпийские чемпионы, чемпионы мира. Татьяна Навка с Романом Костомаровым разместились на четвертой позиции (112), опередив Алину Загитову (109).

Из действующих спортсменов выше всех эксперты поставили Александру Трусову (11-е место, 57 баллов) и Камилу Валиеву (14-е место, 27). Любопытно, что ни одного балла не набрали участники недавней Олимпиады Аделия Петросян и Петр Гуменник.

