Загитова рассказала об успехах в учебе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в соцсетях фото в стенах ГЦОЛИФК (Российского университета спорта) и сообщила о преодолении важное ступени в жизни.

«Ура! Государственный экзамен сдан на отлично — еще один важный этап позади», — подписала публикацию Загитова.

Других подробностей своего обучения спортсменка не раскрыла.

23-летняя Алина Загитова является одной из самых титулованных фигуристок в истории, выиграв все главные титулы в этом виде спорта. В 2018 году спортсменка стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана, также побеждала на чемпионатах мира и Европы, выигрывала финал Гран-при.

Ранее фигуристка Анастасия Скопцова призналась, что с партнером Кириллом Алешиным у них не было шансов выбиться в первые номера в стране из-за внешних данных.