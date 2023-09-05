Экстрим-шоу прошло в Коломне в День города

В подмосковной Коломне прошел KOLESNIKOV FMX FEST в День города 2-го сентября. Об этом сообщили в социальных сетях городского округа.

Гостей мероприятия на Советской площади удивил уроженец муниципалитета и основоположник фристайл-мотокросса в стране Алексей Колесников. Он показал настоящее экстрим-шоу. Мотоциклист подарил родной коломне новый трюк, который стал гвоздем программы. Под зрительские овации он продемонстрировал сальто на четырехколесной машине весом в полторы тонны.

Шоу увидели сотни коломенцев и гостей города. Также выступили райдеры, которые показали прыжки, полеты, трюки на грани риска.