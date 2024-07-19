Елена Исинбаева покинет МОК после Олимпиады в Париже

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева покинет комиссию атлетов Международного олимпийского комитета, сообщается на сайте МОК.

Это произойдет по окончании Олимпиады в Париже в связи с истечением срока полномочий.

Кроме россиянки, комиссию покинут Даниэль Гюрта (плавание, Венгрия), Бритта Хайдеманн (фехтование, Германия), и Сын Мин Рю (настольный теннис, Республика Корея). На место выбывших претендуют 29 атлетов.

Елена Исинбаева состояла в комиссии атлетов МОК с 2016 года.

Исинбаева стала первой женщиной, которой покорилась высота пять метров в прыжках с шестом. Спортсменка побеждала на олимпийских играх в Афинах (2004) и Пекине (2008), а в Лондоне (2012) стала бронзовым призером. За свою карьеру Исинбаева установила 28 мировых рекордов.