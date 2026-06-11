Кожаные брюки и никакого верха: Ирина Шейк показала откровенные снимки топлес

Известная российская топ-модель Ирина Шейк, которая недавно отдыхала на испанском курорте, продолжает радовать поклонников новыми публикациями. На этот раз она устроила откровенную фотосессию, сообщает The Voice. В своих социальных сетях Ирина опубликовала снимки, на которых позирует топлес.

Модель примерила несколько повседневных образов. На одних кадрах она запечатлена в комнате, на других — на балконе. Она демонстрирует простые и джинсовые костюмы.

Фото: [ соцсети ]

Наибольшее внимание публики привлек кадр, где Шейк была в кожаных брюках без верха. Подписчики и блогеры не смогли пройти мимо. Они оставили восторженные комментарии и назвали Ирину красивой, смелой и уверенной в себе. Даже знаменитая теннисистка Мария Шарапова оценила смелый образ, поставив лайк под публикацией.

Ранее бывшая участница Comedy Woman Екатерина Варнава опубликовала снимки в купальнике у бассейна.