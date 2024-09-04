Элтон Джон ослеп из-за глазной инфекции

Звезда мировой эстрады, британский певец Элтон Джон пожаловался своим подписчикам, что он частично утратил зрение. Причиной тому стала перенесенная не так давно инфекционная глазная болезнь.

Как признался исполнитель, он, конечно, идет на поправку, но процесс это «очень медленный».

«Летом я боролся с тяжелой глазной инфекцией, после которой, к сожалению, один глаз может видеть лишь частично», — написал певец в своем аккаунте в запрещенной в РФ соцсети.

Элтон Джон добавил, по словам медиков, прежде чем зрение вернется к нему, должно пройти довольно значительное время.