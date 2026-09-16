В «Филадельфии» рассчитывают на «взросление» Мичкова

Руководитель «Филадельфии» отметил, что в межсезонье 21-летний россиянин усердно тренировался и похудел на 13 кг. Бриер подчеркнул, что не каждый хоккеист становится профессионалом в 16 лет, как Сидни Кросби, — у каждого свой маршрут взросления.

«Меня порадовало то, что уровень его зрелости рос по ходу сезона. Сейчас, видя его здесь в межсезонье, я замечаю в нем энергию и уверенность — он отлично выглядит и хорошо себя чувствует. Я с нетерпением жду сезона в исполнении Матвея», — сказал Бриер.

«Филадельфия» выбрала Мичкова на драфте-2023 под общим седьмым номером. Нападающий провел в НХЛ два сезона. В 161 матче он набрал 114 (46+68) очков.

Ранее в «Вашингтоне» высказались об участии Александра Овечина в предвыборном ролике в поддержку «Единой России».