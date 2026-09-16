Сайт Долиной перестал открываться на фоне неопределенности вокруг юбилейного концерта

Сайт 71-летней народной артистки РФ Ларисы Долиной прекратил работу после того, как стало известно об отмене юбилейного концерта «В кругу друзей» в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Накануне директор певицы заявил, что концерт Ларисы Александровны в Северной столице не отменяли, а перенесли. Пока новая дата не утверждена.

Шоу артистки посвящено ее 70-летнему юбилею. Изначально концерт должен был пройти в феврале 2026 года. На нем Долина должна была исполнить популярные хиты новые композиции, ранее не звучавшие на сцене. Многие песни артистка хотела спеть вместе с коллегами.

Изначально концерт перенесли с февраля на ноябрь, позже дату сместили на октябрь, но и ее перенесли. По словам представителя Долиной, поклонники могут вернуть билеты.

Ранее стало известно об отмене концерта певицы Ольги Бузовой в Хабаровске из-за ливня и града.