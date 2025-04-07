Еще один бразилец из «Зенита» решил вернуться на родину

Контракт Мантуана с «Зенитом» действует еще два года, но агенты футболиста, действующего на позиции крайнего защитника или полузащитника, хотят отправить его в аренду в бразильский клуб.

23-летний Мантуан выступает за «Зенит» с 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 30 матчей за петербургский клуб во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал шесть передач.

Ранее «Зенит» покинул бразильцы Клаудиньо и Артур, а полузащитник Вендел вернется в Бразилию по окончании сезона в РПЛ.

Друзья Вендела разместили в соцсетях видео, на котором футболист весело проводит время после матча с «Локомотивом».