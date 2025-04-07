Карты, кальян и виски: как полузащитник «Зенита» Вендел провел вечер после матча с «Локомотивом»

Друзья бразильского полузащитника Вендела выложили видео, где они весело проводят время с футболистом «Зенита» после матча РПЛ против «Локомотива». Эти кадры репостнул в своем телеграм-канале инсайдер Иван Карпов.

Вендел с друзьями играет в карты, на столе — кальян и бутылка виски. Параллельно на экране телевизора идет матч бразильской Серии А между «Виторией» и «Фламенго», который начался в 00:30 по московскому времени.

«Зенит» не смог переиграть в 23-м туре РПЛ «Локомотив» (1:1). Вендел стал соавтором результативной ошибки вместе с вратарем Евгением Латышонком. У бразильца из-под ног отобрал в подкате мяч Дмитрий Баринов, а Алексей Батраков переправил его в ворота, оставленные голкипером.

27-летний Вендел выступает за «Зенит» с октября 2022 года. Уже известно, что по окончании сезона в РПЛ он отправится в «Ботафого», который заплатил петербургскому клубу за трансфер хавбека 20 млн евро.

«Зенит», потеряв очки в матче с «Локо», отстал от лидирующего «Краснодара» на пять очков.