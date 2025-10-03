Еще один зенитовский бразилец может получить российский паспорт

Накануне 24-летний универсал продлил контракт с петербургским клубом до 2030 года.

«С Мантуаном угадали. Думаю, что российский паспорт не за горами. К нему нет ни одной претензии. Он оказался мультифункциональным. Я считаю, что это попадание просто в десятку», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Мантуан перешел в «Зенит» из «Коринтианса» летом 2023 года. Футболист может играть на позиции вингера на любом из флангов, а также крайнего защитника.

За «Зенит» выступают соотечественники Мантуана Нино, Дуглас Сантос, Жерсон, Вендел, Педро и Луис Энрике. Из них российский паспорт есть у Дугласа Сантоса. Ранее гражданство России также получил полузащитник Клаудиньо, который покинул «Зенит» в начале 2025 года. Футболист говорил, что не был счастлив в «Зените» после начала СВО.