Еще одна легенда из мира Гарри Поттера ушла из жизни

Талантливый художник-постановщик Стюарт Крейг из Великобритании умер в возрасте 83 года из-за затянувшейся болезни Паркинсона. Об этом стало известно из открытых источников, с которыми ознакомилось интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На 84-м году жизни скончался выдающийся британский художник-постановщик, который приложил руку к созданию всех частей фильмов о волшебнике из Хогвартса — Гарри Поттере. Как сообщили его коллеги, причиной смерти стала продолжительная болезнь Паркинсона. Эту информацию также подтвердили в РИА Новости.

Стюарт Крэйг появился на свет 14 апреля 1942 года. Помимо работы над знаменитой франшизой, он также участвовал в съемке фильма «Фантастические твари и где они обитают» (12+). О времени и месте прощания с ним пока не сообщалось.

Ранее фэшн-блогер Мур назвала уход Джорджо Армани из жизни огромной потерей для модной индустрии.