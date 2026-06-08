«Если родишь, будешь жить на помойке»: Боня рассказала, как в 18 лет под давлением бойфренда сделала аборт

Телеведущая и блогер Виктория Боня, которая сейчас воспитывает дочь Анджелину и наслаждается жизнью, сделала шокирующее признание о своем прошлом, пишет The Voice. В откровенном интервью она рассказала, что в 18 лет сделала аборт.

Как отметила Боня, причиной этого поступка стало давление со стороны бойфренда.

«Я жила с молодым человеком по имени Евгений Суворов. Он говорил мне о любви, о том, что у нас будет ребенок, о семье», — вспоминает Боня.

Когда тест показал положительный результат, Евгений резко изменил свое отношение к возлюбленной и потребовал сделать аборт. На тот момент Боня была совсем юной и растерянной. Она позвонила маме за советом. Мать сказала: «Вика, это твое тело и твоя жизнь. Решение должна принимать ты». Но парень не оставлял выбора.

«Он угрожал, что если я рожу, то буду жить на помойке», — рассказала телеведущая.

Боня решилась на операцию. Это стало для нее тяжелой травмой. После аборта она прожила с Евгением еще целый год. Молодой человек загулял, а Виктория ждала его дома, практически перестав есть. Она похудела до 43 кг.

«Я сидела и плакала. А он гулял», — вспоминает она.

Сейчас, спустя годы, Боня относится к той ситуации философски. Она считает, что все произошло так, как должно было быть. Если бы она тогда родила, то, возможно, никогда бы не встретила Алекса Смерфита, отца своей дочери Анджелины.

«Я простила себя. Я поняла, что это был тот самый путь, который привел меня к моему счастью», — говорит телеведущая.

С тех пор она дала себе слово: больше никогда не плакать и не страдать из-за мужчин. И, судя по ее жизни сегодня, она это слово держит.

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