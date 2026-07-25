«Селлеры на грани краха». Поставщики Wildberries просят кредитные каникулы после атак дронов

Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ) выступила с инициативой создать универсальный механизм для поддержки предпринимателей, чья деятельность оказалась под ударом из-за ограничений в работе инфраструктуры маркетплейсов. Обращение с соответствующими предложениями было направлено главе Минэкономразвития Максиму Решетникову, сообщает «Коммерсантъ».

В письме руководитель АПЭТ Алексей Москаленко перечислил ряд антикризисных мер для селлеров. В их числе — реструктуризация кредитов, предоставление кредитных каникул на срок до полугода, а также перенос сроков уплаты налогов.

Продавцы рассчитывают и на содействие со стороны самих платформ. Они ожидают снижения комиссий и логистических тарифов, а также упрощения процедуры вывоза товаров. Инициатива была направлена Решетникову 22 июля после серии атак дронов на логистическую инфраструктуру Wildberries.

В Минэкономразвития отметили, что ведомство всегда прорабатывает предложения, направленные на поддержку предпринимателей, особенно тех, кто оказался в сложной ситуации. В RWB (объединенная компания Wildberries & Russ) заявили о поддержке идеи создания системных государственных механизмов для решения экстренных ситуаций.

Ранее сообщалось о том, что Wildberries вводит антикризисные меры для восстановления поставок.