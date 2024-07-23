Ежегодный фестиваль народного творчества прошел в селе Узуново в Серебряных Прудах

В селе Узуново в городском округе Серебряные Пруды прошел ежегодный фестиваль народного творчества «Столяровские встречи». В этом году организаторы совместили два знаковых события — отпраздновали и День села.

Примечательно, что вниманию зрителей были представлены творческие номера коллективов, выставка-ярмарка работ местных мастеров народного творчества. По доброй традиции гостем праздника стал Московский фольклорный ансамбль «Живая Русь».

Грамотами и благодарственными письмами главы округа и памятными подарками отметили жителей села Узуново за активное участие в благоустройстве места, где они живут, а также старожил села и молодые семьи. В завершении праздника ансамбль «Живая Русь» исполнили свои лучшие композиции для благодарных зрителей и водили хороводы.

Напоминаем, что фестиваль народного творчества традиционно проходит в июле в Серебряных Прудах уже более 20 лет и приурочиваются к дате рождения знаменитого актера Сергея Столярова.